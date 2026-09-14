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LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка

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LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 1
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 2
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 3
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 4
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 5
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 6
LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Love Lines
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 1
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 2
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 3
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 4
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 5
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 6
  • LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730473
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538931129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Love Lines
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Golden, Wild, Dayglow, Long Goodbye, Love Lines, Hola, One Like You, Love Song, Big Time, Blow, Burn It Down, Hold The Light
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden, Wild, Dayglow, Long Goodbye, Love Lines, Hola, One Like You, Love Song, Big Time, Blow, Burn It Down, Hold The Light



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре LP - Love Lines (coloured) (4050538931129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538931129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LP
Альбом (сингл)
Love Lines
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Golden, Wild, Dayglow, Long Goodbye, Love Lines, Hola, One Like You, Love Song, Big Time, Blow, Burn It Down, Hold The Light
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Golden, Wild, Dayglow, Long Goodbye, Love Lines, Hola, One Like You, Love Song, Big Time, Blow, Burn It Down, Hold The Light


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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