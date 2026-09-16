Five Finger Death Punch - F8 (0849320060215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 730455
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Загружаем...
5 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0849320060215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Five Finger Death Punch - F8 (0849320060215) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0849320060215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
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Five Finger Death Punch - F8 (0849320060215) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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