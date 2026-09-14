Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Spoon - Hot Thoughts (0744861112815) виниловая пластинка
Spoon известны своей готовностью экспериментировать. Даже если они в первую очередь расширяют границы инди-рока, а не выходят за них. Группа из Остина «Hot Thoughts» представила в 2017 году свой самый смелый альбом на сегодняшний день. »Hot Thoughts» стала девятой студийной работой альтернативных и инди-рокеров и в то же время первой, в которой не используются акустические гитары. Это не значит, что группа отказывается от запоминающихся и мелодичных песен. Напротив: два пре-сингла "Hot Thoughts" и "Can I Sit Next To You" - абсолютно запоминающиеся мелодии, поразительно электронные, тяжелые гитарные, фанковые и танцевальные. Бритт Дэниел (вокал, гитара), Роб Поуп (бас), Джим Ино (ударные) и Алекс Фишель (клавишные, гитара) записали в общей сложности десять новых песен для «Hot Thoughts» в прошлом году вместе с продюсером Дэйвом Фридманном (The Flaming Lips, Mogwai, MGMT, Tame Impala). Впервые после «Kill The Moonlight» больше нет мультиинструменталиста Эрика Харви. Он покинул группу после их последнего мирового турне в 2014 году. Ложка в танцевальном электронном обличии? Это что-то новое, но оно им очень подходит. Доказательство называется «Горячие мысли».
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