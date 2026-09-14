Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
250
Описание товара Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)
Геймерская мышь — это не только эффективный инструмент для киберсражений, но и важный элемент оформления игрового пространства. SVEN RX-G800 обладает оригинальным дизайном и завораживающей RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветов — в ее внешнем виде есть что-то от магических орудий, что позволяет еще глубже погружаться в атмосферу любимых игр. Плавные контуры корпуса при этом обеспечивают отличную эргономику, модель позволяет проводить за играми или работой долгие часы без малейших признаков усталости.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-14UR
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМышь Acer OMR130 черный (ZL.MCEEE.00F)
-
В наличииЦена 710 руб. 990 руб.178 руб. в СплитМышь Defender Bulletstorm GM-928 (52928)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Logitech M185 Wireless Mouse Black-Red
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500FS черный
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01S) синий
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Logitech M171 Wireless Mouse Grey-Black USB
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/синий USB (4but)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитМышь Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 белый (BHR8915GL)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитМышь Acer OMR030 (ZL.MCEEE.007) черный
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x62
Страна производитель
Китай
Геймерская мышь — это не только эффективный инструмент для киберсражений, но и важный элемент оформления игрового пространства. SVEN RX-G800 обладает оригинальным дизайном и завораживающей RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветов — в ее внешнем виде есть что-то от магических орудий, что позволяет еще глубже погружаться в атмосферу любимых игр. Плавные контуры корпуса при этом обеспечивают отличную эргономику, модель позволяет проводить за играми или работой долгие часы без малейших признаков усталости.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь проводная Sven RX-G800 black (SV-021832)