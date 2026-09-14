Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461
Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена стеклокерамической поверхностью, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и простоту ухода. Одним из основных преимуществ этой модели является высокая мощность — 8000 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Варочная панель оснащена четырьмя конфорками, каждая из которых оснащена сенсорным управлением, что делает её использование интуитивно понятным и удобным. Безопасность при использовании гарантирована наличием функции автоотключения и блокировки панели, что предотвращает случайное включение и обеспечивает защиту от детей. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда конфорка остыла и безопасна для прикосновения. Кроме того, варочная панель оснащена таймером для каждой конфорки, что позволяет точно контролировать процесс приготовления пищи. Эта варочная панель производства компании GEFEST из Беларуси — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. GEFEST — это бренд, которому доверяют многие потребители благодаря непревзойденной надежности и долговечности своей продукции.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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