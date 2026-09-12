Top.Mail.Ru
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Размеры в упаковке, см
65х57х11
Вес, кг.
9.81

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604

Стеклокерамическая электрическая варочная поверхность Kuppersberg ICS 604 выпускается известным производителем кухонной техники. Перед вами – индукционная модель. Это значит, что вы получите в свое распоряжение энергоэффективное и максимально удобное в эксплуатации устройство. Нагреваться будет только посуда, а сама поверхность будет оставаться холодной (за исключением незначительного нагрева стеклокерамики от посуды). Время приготовления можно будет сократить до минимума.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5х52 см
Описание
Стеклокерамическая электрическая варочная поверхность Kuppersberg ICS 604 выпускается известным производителем кухонной техники. Перед вами – индукционная модель. Это значит, что вы получите в свое распоряжение энергоэффективное и максимально удобное в эксплуатации устройство. Нагреваться будет только посуда, а сама поверхность будет оставаться холодной (за исключением незначительного нагрева стеклокерамики от посуды). Время приготовления можно будет сократить до минимума.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 604 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...