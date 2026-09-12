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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702

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Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 5
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 6
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 7
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 5
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 6
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 7
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ECS 702 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688925
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
83х58х10
Вес, кг.
8

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702

Установка электрической варочной панели ECS 702 чёрного цвета, изготовленной из прочной стеклокерамики KANGER, станет разумным решением при оформлении современного кухонного интерьера. В дополнение к стильному и элегантному внешнему виду, нетрудно отметить и крайне высокую производительность модели. С удобной электрической варочной панелью на пять конфорок можно максимально быстро и комфортно приготовить обед для большой семьи.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Установка электрической варочной панели ECS 702 чёрного цвета, изготовленной из прочной стеклокерамики KANGER, станет разумным решением при оформлении современного кухонного интерьера. В дополнение к стильному и элегантному внешнему виду, нетрудно отметить и крайне высокую производительность модели. С удобной электрической варочной панелью на пять конфорок можно максимально быстро и комфортно приготовить обед для большой семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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