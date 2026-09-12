Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688925
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х58х10
Вес, кг.
8
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 702
Установка электрической варочной панели ECS 702 чёрного цвета, изготовленной из прочной стеклокерамики KANGER, станет разумным решением при оформлении современного кухонного интерьера. В дополнение к стильному и элегантному внешнему виду, нетрудно отметить и крайне высокую производительность модели. С удобной электрической варочной панелью на пять конфорок можно максимально быстро и комфортно приготовить обед для большой семьи.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Установка электрической варочной панели ECS 702 чёрного цвета, изготовленной из прочной стеклокерамики KANGER, станет разумным решением при оформлении современного кухонного интерьера. В дополнение к стильному и элегантному внешнему виду, нетрудно отметить и крайне высокую производительность модели. С удобной электрической варочной панелью на пять конфорок можно максимально быстро и комфортно приготовить обед для большой семьи.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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