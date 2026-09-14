Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 K55
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 K55
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 К55 идеально вписывается в современную кухню, где важны компактность и удобство. Эта встраиваемая варочная панель газовая позволяет быстро организовать процесс приготовления, сохраняя эстетику пространства. С четырьмя конфорками вы легко справитесь с повседневными задачами: от варки супа до тушения овощей. Эмалевое покрытие рабочего стола устойчиво к загрязнениям, а габариты 9x59x52 см обеспечивают лёгкую установку в нишу 56x50 см. Благодаря электророзжигу в ручках конфорки зажигаются одним поворотом, без лишних усилий. Варочная панель Гефест оснащена газ-контролем на всех горелках, который автоматически перекрывает подачу газа при погасшем пламени, повышая безопасность во время готовки. Двухзонная горелка с повышенной мощностью ускоряет нагрев посуды, а чугунные решетки выдерживают интенсивное использование без деформации. Фиксированное положение "малое пламя" помогает точно поддерживать низкую температуру для деликатных блюд, таких как соусы или каши. Поворотные переключатели интуитивны, а комплект сменных сопел и уплотнительная лента упрощают адаптацию к разным типам газа. Накладка для посуды малого диаметра предотвращает скольжение мелких кастрюль, а две решетки обеспечивают стабильную опору. Варочная поверхность с четырьмя конфорками подойдёт семьям, где ценят надёжность и простоту в уходе. Она работает от сети 220-230 В при 50 Гц, что стандартно для большинства домов. Фильтр в комплекте помогает поддерживать чистоту, а чугунные элементы служат годами без потери свойств. Такая варочная панель 4 конфорки станет надёжным помощником для тех, кто готовит разнообразно: от быстрых завтраков до семейных ужинов, минимизируя риски и упрощая рутину.
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