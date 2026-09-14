Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461
Варочная панель GEFEST — это сочетание современного дизайна и технологичности, идеально подходящее для вашей кухни. Данный прибор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Поверхность панели сделана из высококачественной стеклокерамики, что обеспечивает её долговечность и простой уход. Эта электрическая варочная панель оснащена четырьмя конфорками, позволяя вам готовить несколько блюд одновременно, что значительно экономит ваше время. Мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое нагревание, а индикатор тепла оповещает о том, что конфорка ещё горячая, предотвращая случайные ожоги. Сенсорное управление облегчает процесс выбора нужных настроек, обеспечивая удобство и точность в приготовлении пищи. Наличие функции блокировки панели добавляет безопасности, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе передовые технологии и высокие стандарты качества.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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