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Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461

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Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730001
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
56,3 х 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 5,5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
10.6

Описание товара Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461

Варочная панель GEFEST — это сочетание современного дизайна и технологичности, идеально подходящее для вашей кухни. Данный прибор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Поверхность панели сделана из высококачественной стеклокерамики, что обеспечивает её долговечность и простой уход. Эта электрическая варочная панель оснащена четырьмя конфорками, позволяя вам готовить несколько блюд одновременно, что значительно экономит ваше время. Мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое нагревание, а индикатор тепла оповещает о том, что конфорка ещё горячая, предотвращая случайные ожоги. Сенсорное управление облегчает процесс выбора нужных настроек, обеспечивая удобство и точность в приготовлении пищи. Наличие функции блокировки панели добавляет безопасности, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе передовые технологии и высокие стандарты качества.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6000
Тип управления
сенсорное
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
56,3 х 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 5,5 см
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это сочетание современного дизайна и технологичности, идеально подходящее для вашей кухни. Данный прибор выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Поверхность панели сделана из высококачественной стеклокерамики, что обеспечивает её долговечность и простой уход. Эта электрическая варочная панель оснащена четырьмя конфорками, позволяя вам готовить несколько блюд одновременно, что значительно экономит ваше время. Мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое нагревание, а индикатор тепла оповещает о том, что конфорка ещё горячая, предотвращая случайные ожоги. Сенсорное управление облегчает процесс выбора нужных настроек, обеспечивая удобство и точность в приготовлении пищи. Наличие функции блокировки панели добавляет безопасности, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе передовые технологии и высокие стандарты качества.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая варочная панель GEFEST СВН 5461 - купить по цене 13650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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