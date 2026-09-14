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Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black

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Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 1
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 2
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 3
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 4
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 5
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 6
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 7
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 8
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 9
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 10
Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Active Max
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Здоровье
количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 1
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 2
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 3
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 4
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 5
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 6
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 7
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 8
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 9
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 10
  • Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729936
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Active Max
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Разрешение экрана
480?480
Датчики
пульсометр, стрессометр, счетчик калорий, физической активности
Здоровье
количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х3
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black

Amazfit Active Max сочетает в себе яркий 1,5-дюймовый дисплей, мощный аккумулятор с 25-дневным временем автономной работы и передовые инструменты для тренировок, которые вдохновляют и помогают не сбиться с пути. Благодаря планам бега Zepp Coach, мониторингу энергии BioCharge, автоматическому распознаванию силовых тренировок, загружаемым картам и большому яркому дисплею, Active Max предлагает четкость, мотивацию и инструменты, которые помогут превратить небольшие шаги в большие достижения. От преодоления первых 5 км до энергичных ежедневных тренировок и приключений на выходных, Active Max помогает вам сосредоточиться, заряженным энергией и двигаться к своим целям — на каждом этапе пути.

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit A2557 Active Max Black




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit Active Max
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.5
Развернуть
Разрешение экрана
480?480
Датчики
пульсометр, стрессометр, счетчик калорий, физической активности
Здоровье
количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Описание
Amazfit Active Max сочетает в себе яркий 1,5-дюймовый дисплей, мощный аккумулятор с 25-дневным временем автономной работы и передовые инструменты для тренировок, которые вдохновляют и помогают не сбиться с пути. Благодаря планам бега Zepp Coach, мониторингу энергии BioCharge, автоматическому распознаванию силовых тренировок, загружаемым картам и большому яркому дисплею, Active Max предлагает четкость, мотивацию и инструменты, которые помогут превратить небольшие шаги в большие достижения. От преодоления первых 5 км до энергичных ежедневных тренировок и приключений на выходных, Active Max помогает вам сосредоточиться, заряженным энергией и двигаться к своим целям — на каждом этапе пути.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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