Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384)
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и многофункциональное сетевое оборудование, предназначенное для оптимизации и управления сетевой инфраструктурой. Данный управляемый коммутатор от Huawei обладает впечатляющими характеристиками, делающими его идеальным выбором для компаний и организаций, нуждающихся в гибких и эффективных решениях для передачи данных. Особенности: 1. **Количество портов SFP**: Коммутатор оснащен 4 портами SFP, обеспечивающими высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям, идеально подходящее для интеграции в сложные сетевые архитектуры. 2. **Тип коммутатора**: Управляемый коммутатор позволяет пользователям конфигурировать и мониторить сеть, улучшая контроль и безопасность сетевой инфраструктуры. 3. **Бренд Huawei**: Мировой лидер в области сетевых технологий, Huawei гарантирует надежность, качество и передовые технологии. 4. **Вес**: Устройство весит 3,8 кг, что обеспечивает его устойчивость при установке на рабочем месте или серверной стойке. 5. **Базовая скорость передачи данных**: Поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет обработку больших объемов данных и способствует повышению общей производительности сети. 6. **Количество портов RJ45**: Коммутатор предлагает 48 портов RJ45, что позволяет широкую интеграцию различных сетевых устройств, обеспечивая гибкость и масштабируемость сетевой структуры. 7. **Уровень L1/L2/L3**: Этот коммутатор относится к L2, что свидетельствует о его способности выполнять коммутатруюцию на канальном уровне, обеспечивая высокую скорость и эффективность передачи данных. 8. **Форм-фактор**: Настольное исполнение позволяет легкую установку и обслуживание в рабочих и офисных средах. 9. **Тип**: Коммутатор, предназначенный для интеграции в корпоративные сети и обеспечение надежной передачи данных между подключенными устройствами. 10. **Размер таблицы MAC адресов**: На данный момент значение не указано, но как и во всех коммутаторах Huawei оно, вероятно, оптимально для поддерживаемой конфигурации. 11. **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки Power over Ethernet (PoE) означает, что этот коммутатор сосредоточен на передачи данных, а питание подключаемых устройств должно обеспечиваться отдельно. 12. **Скорость портов SFP**: Параметр не указан, но, как правило, порты SFP в коммутаторах Huawei соответствуют стандартным высокоскоростным спецификациям, обеспечивая качественную интеграцию в сети. Этот коммутатор Huawei является великолепным решением для построения надежных и производительных сетей, предлагая баланс между функциональностью, производительностью и возможностями управления сетью.
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