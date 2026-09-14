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Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384)

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Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 4
Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 4
  • Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729774
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384)

Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и многофункциональное сетевое оборудование, предназначенное для оптимизации и управления сетевой инфраструктурой. Данный управляемый коммутатор от Huawei обладает впечатляющими характеристиками, делающими его идеальным выбором для компаний и организаций, нуждающихся в гибких и эффективных решениях для передачи данных. Особенности: 1. **Количество портов SFP**: Коммутатор оснащен 4 портами SFP, обеспечивающими высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям, идеально подходящее для интеграции в сложные сетевые архитектуры. 2. **Тип коммутатора**: Управляемый коммутатор позволяет пользователям конфигурировать и мониторить сеть, улучшая контроль и безопасность сетевой инфраструктуры. 3. **Бренд Huawei**: Мировой лидер в области сетевых технологий, Huawei гарантирует надежность, качество и передовые технологии. 4. **Вес**: Устройство весит 3,8 кг, что обеспечивает его устойчивость при установке на рабочем месте или серверной стойке. 5. **Базовая скорость передачи данных**: Поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет обработку больших объемов данных и способствует повышению общей производительности сети. 6. **Количество портов RJ45**: Коммутатор предлагает 48 портов RJ45, что позволяет широкую интеграцию различных сетевых устройств, обеспечивая гибкость и масштабируемость сетевой структуры. 7. **Уровень L1/L2/L3**: Этот коммутатор относится к L2, что свидетельствует о его способности выполнять коммутатруюцию на канальном уровне, обеспечивая высокую скорость и эффективность передачи данных. 8. **Форм-фактор**: Настольное исполнение позволяет легкую установку и обслуживание в рабочих и офисных средах. 9. **Тип**: Коммутатор, предназначенный для интеграции в корпоративные сети и обеспечение надежной передачи данных между подключенными устройствами. 10. **Размер таблицы MAC адресов**: На данный момент значение не указано, но как и во всех коммутаторах Huawei оно, вероятно, оптимально для поддерживаемой конфигурации. 11. **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки Power over Ethernet (PoE) означает, что этот коммутатор сосредоточен на передачи данных, а питание подключаемых устройств должно обеспечиваться отдельно. 12. **Скорость портов SFP**: Параметр не указан, но, как правило, порты SFP в коммутаторах Huawei соответствуют стандартным высокоскоростным спецификациям, обеспечивая качественную интеграцию в сети. Этот коммутатор Huawei является великолепным решением для построения надежных и производительных сетей, предлагая баланс между функциональностью, производительностью и возможностями управления сетью.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-48P4S (98012384)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и многофункциональное сетевое оборудование, предназначенное для оптимизации и управления сетевой инфраструктурой. Данный управляемый коммутатор от Huawei обладает впечатляющими характеристиками, делающими его идеальным выбором для компаний и организаций, нуждающихся в гибких и эффективных решениях для передачи данных. Особенности: 1. **Количество портов SFP**: Коммутатор оснащен 4 портами SFP, обеспечивающими высокоскоростное подключение к оптоволоконным сетям, идеально подходящее для интеграции в сложные сетевые архитектуры. 2. **Тип коммутатора**: Управляемый коммутатор позволяет пользователям конфигурировать и мониторить сеть, улучшая контроль и безопасность сетевой инфраструктуры. 3. **Бренд Huawei**: Мировой лидер в области сетевых технологий, Huawei гарантирует надежность, качество и передовые технологии. 4. **Вес**: Устройство весит 3,8 кг, что обеспечивает его устойчивость при установке на рабочем месте или серверной стойке. 5. **Базовая скорость передачи данных**: Поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет обработку больших объемов данных и способствует повышению общей производительности сети. 6. **Количество портов RJ45**: Коммутатор предлагает 48 портов RJ45, что позволяет широкую интеграцию различных сетевых устройств, обеспечивая гибкость и масштабируемость сетевой структуры. 7. **Уровень L1/L2/L3**: Этот коммутатор относится к L2, что свидетельствует о его способности выполнять коммутатруюцию на канальном уровне, обеспечивая высокую скорость и эффективность передачи данных. 8. **Форм-фактор**: Настольное исполнение позволяет легкую установку и обслуживание в рабочих и офисных средах. 9. **Тип**: Коммутатор, предназначенный для интеграции в корпоративные сети и обеспечение надежной передачи данных между подключенными устройствами. 10. **Размер таблицы MAC адресов**: На данный момент значение не указано, но как и во всех коммутаторах Huawei оно, вероятно, оптимально для поддерживаемой конфигурации. 11. **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки Power over Ethernet (PoE) означает, что этот коммутатор сосредоточен на передачи данных, а питание подключаемых устройств должно обеспечиваться отдельно. 12. **Скорость портов SFP**: Параметр не указан, но, как правило, порты SFP в коммутаторах Huawei соответствуют стандартным высокоскоростным спецификациям, обеспечивая качественную интеграцию в сети. Этот коммутатор Huawei является великолепным решением для построения надежных и производительных сетей, предлагая баланс между функциональностью, производительностью и возможностями управления сетью.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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