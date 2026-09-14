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Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381)

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Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 4
Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 5
Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 4
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 5
  • Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729773
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381)

Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые решения, предназначенные для расширения и оптимизации корпоративных или офисных сетей. Эта модель, выполненная в настольном форм-факторе, отличается надежностью и функциональностью, обеспечивая эффективное управление сетевой инфраструктурой. Данный коммутатор обладает следующими ключевыми характеристиками: - **Тип устройства:** Коммутатор - **Форм-фактор:** Настольный - **Уровень работы:** L2 (второй уровень модели OSI) - **Тип коммутатора:** Управляемый, что позволяет пользователям гибко настраивать параметры сети в зависимости от потребностей. - **Таблица MAC адресов:** Вмещает до 16,000 записей, обеспечивая широкие возможности для подключения множества устройств. - **Количество портов:** 4 порта SFP для оптоволоконных соединений и 28 портов RJ45 для подключения стандартных Ethernet кабелей. Максимальная скорость передачи данных через эти порты составляет 10/100/1000 Мбит/сек. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает этот коммутатор более подходящим для сред, где питание через Ethernet не требуется. - **Вес:** Устройство весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным и удобным в установке на рабочем столе. Коммутаторы Huawei идеально подходят для создания высокоскоростной локальной сети благодаря поддержке технологий второго уровня и обеспечению надежной передачи данных. Это делает их отличным выбором для офисных помещений, где требуется управление трафиком и высокая пропускная способность для множества одновременно работающих устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S310-24T4X (98012381)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, упаковка
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые решения, предназначенные для расширения и оптимизации корпоративных или офисных сетей. Эта модель, выполненная в настольном форм-факторе, отличается надежностью и функциональностью, обеспечивая эффективное управление сетевой инфраструктурой. Данный коммутатор обладает следующими ключевыми характеристиками: - **Тип устройства:** Коммутатор - **Форм-фактор:** Настольный - **Уровень работы:** L2 (второй уровень модели OSI) - **Тип коммутатора:** Управляемый, что позволяет пользователям гибко настраивать параметры сети в зависимости от потребностей. - **Таблица MAC адресов:** Вмещает до 16,000 записей, обеспечивая широкие возможности для подключения множества устройств. - **Количество портов:** 4 порта SFP для оптоволоконных соединений и 28 портов RJ45 для подключения стандартных Ethernet кабелей. Максимальная скорость передачи данных через эти порты составляет 10/100/1000 Мбит/сек. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает этот коммутатор более подходящим для сред, где питание через Ethernet не требуется. - **Вес:** Устройство весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным и удобным в установке на рабочем столе. Коммутаторы Huawei идеально подходят для создания высокоскоростной локальной сети благодаря поддержке технологий второго уровня и обеспечению надежной передачи данных. Это делает их отличным выбором для офисных помещений, где требуется управление трафиком и высокая пропускная способность для множества одновременно работающих устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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