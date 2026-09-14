Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455)
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и производительное решение для организации сетевой инфраструктуры, подходящее как для малого, так и для среднего бизнеса. Данный управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечит надежное соединение и оптимальную управляемость сети. Основные характеристики включают в себя два порта SFP со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с каждый, что позволяет легко интегрировать оптоволоконные каналы связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных в диапазоне 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокоскоростные соединения для различных устройств в сети. Устройство функционирует на уровне L2, что предоставляет расширенные опции управления данными на этом уровне и возможность оптимизации сетевого трафика. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что дает возможность обрабатывать большие объемы сетевого трафика и подключать значительное количество устройств. Отсутствие поддержки PoE не умаляет его достоинств, если в вашей инфраструктуре не требуется питание устройств через Ethernet. Вес коммутатора составляет 2,3 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежную установку на рабочем месте. Бренд Huawei гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, что делает данный коммутатор отличным выбором для эффективного и экономичного управления сетью.
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