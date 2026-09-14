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Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455)

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Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729770
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455)

Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и производительное решение для организации сетевой инфраструктуры, подходящее как для малого, так и для среднего бизнеса. Данный управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечит надежное соединение и оптимальную управляемость сети. Основные характеристики включают в себя два порта SFP со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с каждый, что позволяет легко интегрировать оптоволоконные каналы связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных в диапазоне 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокоскоростные соединения для различных устройств в сети. Устройство функционирует на уровне L2, что предоставляет расширенные опции управления данными на этом уровне и возможность оптимизации сетевого трафика. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что дает возможность обрабатывать большие объемы сетевого трафика и подключать значительное количество устройств. Отсутствие поддержки PoE не умаляет его достоинств, если в вашей инфраструктуре не требуется питание устройств через Ethernet. Вес коммутатора составляет 2,3 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежную установку на рабочем месте. Бренд Huawei гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, что делает данный коммутатор отличным выбором для эффективного и экономичного управления сетью.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220S-8T2X (98012455)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и производительное решение для организации сетевой инфраструктуры, подходящее как для малого, так и для среднего бизнеса. Данный управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечит надежное соединение и оптимальную управляемость сети. Основные характеристики включают в себя два порта SFP со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с каждый, что позволяет легко интегрировать оптоволоконные каналы связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных в диапазоне 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая высокоскоростные соединения для различных устройств в сети. Устройство функционирует на уровне L2, что предоставляет расширенные опции управления данными на этом уровне и возможность оптимизации сетевого трафика. Размер таблицы MAC адресов составляет 16000 записей, что дает возможность обрабатывать большие объемы сетевого трафика и подключать значительное количество устройств. Отсутствие поддержки PoE не умаляет его достоинств, если в вашей инфраструктуре не требуется питание устройств через Ethernet. Вес коммутатора составляет 2,3 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежную установку на рабочем месте. Бренд Huawei гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, что делает данный коммутатор отличным выбором для эффективного и экономичного управления сетью.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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