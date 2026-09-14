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Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
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  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729750
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х56х15
Вес, кг.
8.02

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A

Управляемый коммутатор D-Link весом 5,14 кг сочетает продуманную функциональность и солидную надёжность. Благодаря настольному форм-фактору его удобно разместить прямо на рабочем месте — не потребуется отдельная стойка или шкаф. Высокий уровень управления L3 открывает расширенные возможности для организации сложных сетей в офисе или на предприятии. 50 портов RJ45 обеспечивают подключение большого числа устройств, а 4 порта SFP со скоростью до 1 Гбит/с отлично подойдут для высокоскоростных оптоволоконных соединений. Базовая скорость передачи данных — впечатляющие 10/100/1000 Мбит/сек на каждом порту. Размер таблицы MAC адресов — 16000, что позволяет легко масштабировать вашу сеть без риска потерь данных. Без поддержки PoE, этот коммутатор ориентирован на решения, где питание по витой паре не требуется.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, консольный кабель, резиновые ножки
Количество портов RJ45
50
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-Link весом 5,14 кг сочетает продуманную функциональность и солидную надёжность. Благодаря настольному форм-фактору его удобно разместить прямо на рабочем месте — не потребуется отдельная стойка или шкаф. Высокий уровень управления L3 открывает расширенные возможности для организации сложных сетей в офисе или на предприятии. 50 портов RJ45 обеспечивают подключение большого числа устройств, а 4 порта SFP со скоростью до 1 Гбит/с отлично подойдут для высокоскоростных оптоволоконных соединений. Базовая скорость передачи данных — впечатляющие 10/100/1000 Мбит/сек на каждом порту. Размер таблицы MAC адресов — 16000, что позволяет легко масштабировать вашу сеть без риска потерь данных. Без поддержки PoE, этот коммутатор ориентирован на решения, где питание по витой паре не требуется.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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