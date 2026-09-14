Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-54PS/B2A
Управляемый коммутатор D-Link весом 5,14 кг сочетает продуманную функциональность и солидную надёжность. Благодаря настольному форм-фактору его удобно разместить прямо на рабочем месте — не потребуется отдельная стойка или шкаф. Высокий уровень управления L3 открывает расширенные возможности для организации сложных сетей в офисе или на предприятии. 50 портов RJ45 обеспечивают подключение большого числа устройств, а 4 порта SFP со скоростью до 1 Гбит/с отлично подойдут для высокоскоростных оптоволоконных соединений. Базовая скорость передачи данных — впечатляющие 10/100/1000 Мбит/сек на каждом порту. Размер таблицы MAC адресов — 16000, что позволяет легко масштабировать вашу сеть без риска потерь данных. Без поддержки PoE, этот коммутатор ориентирован на решения, где питание по витой паре не требуется.
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