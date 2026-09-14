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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4

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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4 - фото 1
SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4 - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
  • SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4 - фото 1
  • SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729728
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
MPO-12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х2х1
Вес, г.
40

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4

Трансивер Fibertrade FT-QSFP28-SR4 — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 100 метров и поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-SR4




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
MPO-12
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Fibertrade FT-QSFP28-SR4 — это высококачественное устройство, предназначенное для использования в оптических сетях. Он обеспечивает передачу данных на расстояние до 100 метров и поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
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Отзывы


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