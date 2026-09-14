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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4

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SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729727
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х2х1
Вес, г.
40

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4

Представляем трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4 — высокопроизводительное решение для построения скоростных и надёжных сетевых магистралей. Это устройство открывает новые возможности для центров обработки данных и корпоративных сетей, где критически важны бесперебойная передача больших объёмов информации и минимальные задержки. Данная модель соответствует стандарту QSFP28, что обеспечивает исключительную пропускную способность на уровне 100 Гбит/с. Такая скорость позволяет мгновенно обрабатывать ресурсоёмкие задачи, будь то работа с распределёнными хранилищами информации, обслуживание виртуальных машин или потоковая передача данных в реальном времени. Вы получаете мощный канал для интенсивного сетевого трафика без узких мест и простоев. Для передачи сигнала используется передовая двухволоконная технология на одномодовом оптоволокне. Этот проверенный метод гарантирует высочайшую стабильность и целостность сигнала на всём его протяжении. Благодаря применению надёжного разъёма типа LC обеспечивается простота и удобство подключения, а также плотная компоновка портов в коммутационном оборудовании. Устройство оптимизировано для эффективной работы на расстояниях до 2 километров, что делает его идеальным выбором для соединения серверных стоек в пределах одного здания или между близко расположенными объектами. Эффективность этого трансивера проявляется в его способности стать основой для масштабируемой сетевой инфраструктуры. Он идеально подходит для модернизации существующих сетей, позволяя увеличить пропускную способность без замены всей кабельной системы. Вы сможете легко наращивать вычислительные мощности, подключать новые кластеры хранения данных или организовывать высокоскоростные соединения между ключевыми сетевыми узлами. Выбирая трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4, вы инвестируете в долговечную и перспективную технологию. Это не просто компонент, а стратегическое решение для построения сети, которая будет отвечать растущим требованиям бизнеса сегодня и в обозримом будущем. Устройство демонстрирует отличное соотношение производительности, надёжности и стоимости владения, сокращая общие расходы на построение и эксплуатацию высокоскоростной сетевой среды.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4 — высокопроизводительное решение для построения скоростных и надёжных сетевых магистралей. Это устройство открывает новые возможности для центров обработки данных и корпоративных сетей, где критически важны бесперебойная передача больших объёмов информации и минимальные задержки. Данная модель соответствует стандарту QSFP28, что обеспечивает исключительную пропускную способность на уровне 100 Гбит/с. Такая скорость позволяет мгновенно обрабатывать ресурсоёмкие задачи, будь то работа с распределёнными хранилищами информации, обслуживание виртуальных машин или потоковая передача данных в реальном времени. Вы получаете мощный канал для интенсивного сетевого трафика без узких мест и простоев. Для передачи сигнала используется передовая двухволоконная технология на одномодовом оптоволокне. Этот проверенный метод гарантирует высочайшую стабильность и целостность сигнала на всём его протяжении. Благодаря применению надёжного разъёма типа LC обеспечивается простота и удобство подключения, а также плотная компоновка портов в коммутационном оборудовании. Устройство оптимизировано для эффективной работы на расстояниях до 2 километров, что делает его идеальным выбором для соединения серверных стоек в пределах одного здания или между близко расположенными объектами. Эффективность этого трансивера проявляется в его способности стать основой для масштабируемой сетевой инфраструктуры. Он идеально подходит для модернизации существующих сетей, позволяя увеличить пропускную способность без замены всей кабельной системы. Вы сможете легко наращивать вычислительные мощности, подключать новые кластеры хранения данных или организовывать высокоскоростные соединения между ключевыми сетевыми узлами. Выбирая трансивер FiberTrade FT-QSFP28-CWDM4, вы инвестируете в долговечную и перспективную технологию. Это не просто компонент, а стратегическое решение для построения сети, которая будет отвечать растущим требованиям бизнеса сегодня и в обозримом будущем. Устройство демонстрирует отличное соотношение производительности, надёжности и стоимости владения, сокращая общие расходы на построение и эксплуатацию высокоскоростной сетевой среды.
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