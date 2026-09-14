Мышь Logitech M171 розовый (910-006865)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M171 розовый (910-006865)
Мышь Logitech представляет собой универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для работы и развлечений. Элегантная розовая модель выделяется не только своим дизайном, но и функциональностью, подходящей для любых задач. Эта беспроводная мышь обладает радиусом действия до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования без привязки к рабочему месту. Мышь предназначена для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее идеально подходящей для всех пользователей. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, эргономичный дизайн и качественное исполнение обеспечивают комфорт и легкость использования. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точность и плавность курсора при любых задачах. Тип подключения осуществляется через радиоканал с использованием интерфейса USB Type-C, что гарантирует стабильную и надежную работу без задержек. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. С весом всего лишь 69 грамм, мышь Logitech легка и удобна в транспортировке, а её компактные размеры позволяют брать её с собой куда угодно. В целом, эта модель от Logitech является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.
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Теги товара: Для левшей, Розовые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Розовые, для дизайнеров
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