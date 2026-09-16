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7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка

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7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 1
7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 2
7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 1
  • 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 2
  • 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать

Отзывы о товаре 7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Plesser Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plesser Records
Barcode
[Plerec007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
7Paca
Альбом (сингл)
Корабль Бумажный
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Девочка Оля, Корабль Бумажный, В Поисках Рая, Все Пройдет, Когда Устанешь Верить, Про Пузырьки, До Самого Дна, На Качелях, На Празднике Бон, Куклы Становятся Старше, Я Не Буду Возражать
Самовывоз
Доставка
Отзывы


7Paca - Корабль Бумажный (Plerec007) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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