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Мышь Rapoo N500 черный (12241) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Rapoo N500 черный (12241)

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Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 1
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 2
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 3
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 4
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 5
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 6
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 7
Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 1
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 2
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 3
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 4
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 5
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 6
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 7
  • Мышь Rapoo N500 черный (12241) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729457
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
121х76х43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Rapoo N500 черный (12241)

Мышь Rapoo — это элегантный и функциональный аксессуар для вашего ПК, созданный для тех, кто ценит комфорт и эффективность. Уникальный дизайн под правую руку обеспечивает удобный хват в течение долгих часов работы. Модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что позволяет ей отзывчиво реагировать на любые движения, обеспечивая максимальную точность в игровой и рабочей среде. Проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, предоставляя стабильное и надежное соединение. Длина провода составляет 1.5 метра, что дает свободу движения и удобное расположение на рабочем месте. Бесшумные кнопки делают использование устройства еще более комфортным, снижая уровень шума при кликах. Чёрный цвет мыши подчеркивает её сдержанный и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом офисе или домашнем рабочем пространстве. С весом всего 104 грамма, мышь является легкой и удобной в использовании, что делает её идеальной для повседневного применения. Бренд Rapoo — это гарантия качества и надежности, что делает эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих удобство и высокую производительность.

Отзывы о товаре Мышь Rapoo N500 черный (12241)




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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
121х76х43 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Rapoo — это элегантный и функциональный аксессуар для вашего ПК, созданный для тех, кто ценит комфорт и эффективность. Уникальный дизайн под правую руку обеспечивает удобный хват в течение долгих часов работы. Модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что позволяет ей отзывчиво реагировать на любые движения, обеспечивая максимальную точность в игровой и рабочей среде. Проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, предоставляя стабильное и надежное соединение. Длина провода составляет 1.5 метра, что дает свободу движения и удобное расположение на рабочем месте. Бесшумные кнопки делают использование устройства еще более комфортным, снижая уровень шума при кликах. Чёрный цвет мыши подчеркивает её сдержанный и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом офисе или домашнем рабочем пространстве. С весом всего 104 грамма, мышь является легкой и удобной в использовании, что делает её идеальной для повседневного применения. Бренд Rapoo — это гарантия качества и надежности, что делает эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих удобство и высокую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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