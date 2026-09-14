Мышь Rapoo M650 темно-серый (M650-DGRY)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729450
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
142
Описание товара Мышь Rapoo M650 темно-серый (M650-DGRY)
Мышь беспроводная RAPOO M650 [M650-DGRY] оснащена 3 кнопками с бесшумным нажатием. Ведущим элементом модели является оптический светодиодный сенсор, который обеспечивает плавное скольжение и не допускает погрешностей при наведении курсора. Для автономной работы необходима установка батарейки типа АА. RAPOO M650 [M650-DGRY] заключена в пластиковый корпус темно-серого оттенка с матовым покрытием, которое предупреждает проскальзывание руки. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладоней. Синхронизация манипулятора сопровождается использованием ресивера и Bluetooth-интерфейса.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная RAPOO M650 [M650-DGRY] оснащена 3 кнопками с бесшумным нажатием. Ведущим элементом модели является оптический светодиодный сенсор, который обеспечивает плавное скольжение и не допускает погрешностей при наведении курсора. Для автономной работы необходима установка батарейки типа АА. RAPOO M650 [M650-DGRY] заключена в пластиковый корпус темно-серого оттенка с матовым покрытием, которое предупреждает проскальзывание руки. Форма соответствует анатомическим особенностям правой и левой ладоней. Синхронизация манипулятора сопровождается использованием ресивера и Bluetooth-интерфейса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей
Мышь Rapoo M650 темно-серый (M650-DGRY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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