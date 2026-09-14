Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
339
Описание товара Мышь Logitech G PRO X Superlight Black (910-005882)
Мышь Logitech G Pro X Superlight обеспечивает стабильное подключение посредством беспроводной технологии и быструю безошибочную реакцию на каждое перемещение. Данная модель разработана для требовательных геймеров. Благодаря фирменному датчику HERO с разрешением в пределах значения 25600 dpi достигаются максимальная производительность и скорость. Logitech G Pro X Superlight оснащена 5 кнопками. Манипулятор выполнен в облегченном корпусе с тефлоновым покрытием. Из других особенностей отмечаются противоскользящая накладка и продолжительное время автономной работы в пределах 70 часов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Мышь Logitech G Pro X Superlight обеспечивает стабильное подключение посредством беспроводной технологии и быструю безошибочную реакцию на каждое перемещение. Данная модель разработана для требовательных геймеров. Благодаря фирменному датчику HERO с разрешением в пределах значения 25600 dpi достигаются максимальная производительность и скорость. Logitech G Pro X Superlight оснащена 5 кнопками. Манипулятор выполнен в облегченном корпусе с тефлоновым покрытием. Из других особенностей отмечаются противоскользящая накладка и продолжительное время автономной работы в пределах 70 часов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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