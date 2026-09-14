Описание товара Blur - The Great Escape (coloured) (5021732773418) виниловая пластинка

The Great Escape — четвёртый студийный альбом британской группы Blur, выпущенный в 1995 году. В Великобритании получил статус трижды платинового. Издание на цветном виниле к 30-летию. The Great Escape считается последним альбомом из трио брит-поп-альбомов, выпущенных Blur в середине 1990-х годов после Modern Life Is Rubbish (1993) и Parklife (1994). Выпущенный на пике популярности группы, альбом имел большой коммерческий успех в Великобритании и Европе, став вторым альбомом группы подряд, дебютировавшим на первом месте в британском чарте альбомов и получившим трижды платиновый статус в Великобритании менее чем за год.