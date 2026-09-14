Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый
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Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
В наличии
Код товара: 729035
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
95
Описание товара Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый
Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.
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Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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