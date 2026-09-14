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Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый

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Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 1
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 2
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 3
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 4
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 5
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 6
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 7
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 1
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 2
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 3
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 4
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 5
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 6
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 7
  • Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый
2 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
95

Описание товара Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый

Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Описание
Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 без нейтрали – однокнопочная модель с матовой лицевой панелью белого цвета и встроенной подсветкой, которая может использоваться для дистанционного управления освещением. Для работы устройства наличие хаба. Выключатель управляется не только при помощи кнопки, но и в мобильном приложении «Дом с Алисой». Также модель поддерживает управление при помощи голосового помощника Алиса. Умный выключатель Яндекс YNDX-00534 с наружным монтажом не требует подключения к электросети и работает от батарейки CR2450.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умный выключатель Yandex YNDX-00534 1-нокл. универсальный белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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