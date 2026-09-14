Умная розетка Aqara Wall Outlet H2 EU белый (WP-P01D)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Розетка
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
3000
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728941
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Розетка
Цвет
белый
Комлектация
розетка, комплект винтов, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3000
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
90
Описание товара Умная розетка Aqara Wall Outlet H2 EU белый (WP-P01D)
Встраиваемая розетка Aqara — это удобное и функциональное устройство, которое позволяет управлять электроприборами через мобильное приложение или голосовых помощников. Она легко устанавливается в стандартную монтажную коробку и не требует дополнительных навыков или инструментов. С помощью умной розетки Aqara вы сможете контролировать работу электроприборов в вашем доме, создавать сценарии автоматизации и экономить электроэнергию. Это идеальное решение для тех, кто хочет сделать свой дом более комфортным и безопасным.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип устройства
Розетка
Цвет
белый
Комлектация
розетка, комплект винтов, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3000
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
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Страна производитель
Китай
Встраиваемая розетка Aqara — это удобное и функциональное устройство, которое позволяет управлять электроприборами через мобильное приложение или голосовых помощников. Она легко устанавливается в стандартную монтажную коробку и не требует дополнительных навыков или инструментов. С помощью умной розетки Aqara вы сможете контролировать работу электроприборов в вашем доме, создавать сценарии автоматизации и экономить электроэнергию. Это идеальное решение для тех, кто хочет сделать свой дом более комфортным и безопасным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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