Гарантия качества
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Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728999
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датчик c батареями, поворотное крепление, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
85
Описание товара Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый
Датчик движения Aqara P2 ML-S03D обладает углом обзора в 170° и дальностью действия 7 м. Беспроводную модель с питанием от двух батареек CR2450 можно размещать в любом удобном месте. Для связи по технологиям Bluetooth, Matter или Thread нужен хаб и мобильное приложение Aqara Home. С его помощью вы можете создавать сценарии, регулировать чувствительность и другие настройки.
Aqara P2 ML-S03D может работать при температуре от -10 °C до +55 °C и уровне влажности вплоть до 95%. Устройство можно крепить на стену или другие поверхности с помощью двустороннего скотча. Модель дополнена датчиком освещенности с возможностью изменения чувствительности в диапазоне от 0 до 100000 люкс.
датчик c батареями, поворотное крепление, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик движения Aqara P2 ML-S03D обладает углом обзора в 170° и дальностью действия 7 м. Беспроводную модель с питанием от двух батареек CR2450 можно размещать в любом удобном месте. Для связи по технологиям Bluetooth, Matter или Thread нужен хаб и мобильное приложение Aqara Home. С его помощью вы можете создавать сценарии, регулировать чувствительность и другие настройки.
Aqara P2 ML-S03D может работать при температуре от -10 °C до +55 °C и уровне влажности вплоть до 95%. Устройство можно крепить на стену или другие поверхности с помощью двустороннего скотча. Модель дополнена датчиком освещенности с возможностью изменения чувствительности в диапазоне от 0 до 100000 люкс.
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