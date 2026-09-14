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Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый

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Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 1
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 2
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 3
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 4
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 5
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 6
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 7
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 8
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 9
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 10
Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 1
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 2
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 3
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 4
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 5
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 6
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 7
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 8
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 9
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 10
  • Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728999
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик c батареями, поворотное крепление, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
85

Описание товара Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый

Датчик движения Aqara P2 ML-S03D обладает углом обзора в 170° и дальностью действия 7 м. Беспроводную модель с питанием от двух батареек CR2450 можно размещать в любом удобном месте. Для связи по технологиям Bluetooth, Matter или Thread нужен хаб и мобильное приложение Aqara Home. С его помощью вы можете создавать сценарии, регулировать чувствительность и другие настройки. Aqara P2 ML-S03D может работать при температуре от -10 °C до +55 °C и уровне влажности вплоть до 95%. Устройство можно крепить на стену или другие поверхности с помощью двустороннего скотча. Модель дополнена датчиком освещенности с возможностью изменения чувствительности в диапазоне от 0 до 100000 люкс.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик движ. Aqara P2 (ML-S03D) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик c батареями, поворотное крепление, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик движения Aqara P2 ML-S03D обладает углом обзора в 170° и дальностью действия 7 м. Беспроводную модель с питанием от двух батареек CR2450 можно размещать в любом удобном месте. Для связи по технологиям Bluetooth, Matter или Thread нужен хаб и мобильное приложение Aqara Home. С его помощью вы можете создавать сценарии, регулировать чувствительность и другие настройки. Aqara P2 ML-S03D может работать при температуре от -10 °C до +55 °C и уровне влажности вплоть до 95%. Устройство можно крепить на стену или другие поверхности с помощью двустороннего скотча. Модель дополнена датчиком освещенности с возможностью изменения чувствительности в диапазоне от 0 до 100000 люкс.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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