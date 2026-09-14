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Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D)

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Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 1
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 2
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 3
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 4
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 5
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 6
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 7
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 8
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 9
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 10
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 11
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 12
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 13
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 14
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 15
Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 1
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 2
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 3
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 4
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 5
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 6
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 7
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 8
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 9
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 10
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 11
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 12
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 13
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 14
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 15
  • Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729039
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Комлектация
мотор, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D)

С мотором для раздвижных штор Aqara вы сможете управлять шторами в доме при помощи смартфона или автоматических сценариев. Дополнительно предусмотрен механизм ручного управления шторами. Для открытия или закрытия штор вручную достаточно слегка потянуть штору в сторону, и мотор сам откроет или закроет её. Мотор устанавливается на специальный электрокарниз.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Мотор Aqara для раздвижных штор выдвижение гориз. (CD-M01D)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Мотор
Цвет
серый
Комлектация
мотор, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
28
Напряжение
100-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
скрытый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
С мотором для раздвижных штор Aqara вы сможете управлять шторами в доме при помощи смартфона или автоматических сценариев. Дополнительно предусмотрен механизм ручного управления шторами. Для открытия или закрытия штор вручную достаточно слегка потянуть штору в сторону, и мотор сам откроет или закроет её. Мотор устанавливается на специальный электрокарниз.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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