Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D)
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Характеристики
Описание товара Центр управления Aqara Matter Hub M3 (HM-G01D)
Центр управления умным домом Aqara M3 объединяет разрозненные устройства в единую, слаженно работающую экосистему. Благодаря поддержке протоколов связи Matter, Thread, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.1 и Wi?Fi он собирает в группы технику разных производителей, позволяя ей взаимодействовать без конфликтов и задержек. Устройство выступает в роли центрального узла, через который можно управлять датчиками, лампами, замками, камерами. Все настраивается в едином приложении Aqara Home: достаточно добавить хаб, подключить к нему устройства и задать нужные сценарии. Например, при срабатывании датчика движения может автоматически включиться свет, а при открытии двери – запуститься камера наблюдения. Подключить Aqara M3 можно как по Wi?Fi, так и через Ethernet?порт с поддержкой PoE, а питание осуществляется через Type?C. Компактный корпус (105х105х36.5 мм) легко размещается на столе или крепится на стену.
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