Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729032
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
белые клавиши, документация, комплект винтов, рамка, серые клавиши, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
188
Описание товара Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
белые клавиши, документация, комплект винтов, рамка, серые клавиши, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Умный выключатель Aqara H2 WS-K07D 2-хкл. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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