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Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный

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Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 1
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 2
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 3
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 4
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 5
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 6
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 7
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 8
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 9
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 10
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 11
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 12
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 13
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 14
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 15
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 16
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 17
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 18
Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Дверной замок
Цвет
бронзовый
Тип питания
от аккумулятора
Напряжение
5 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
Ориентация монтажа
врезной
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 1
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 2
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 3
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 4
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 5
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 6
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 7
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 8
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 9
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 10
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 11
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 12
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 13
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 14
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 15
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 16
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 17
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 18
  • Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729037
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Дверной замок
Цвет
бронзовый
Комлектация
внешняя панель, внутренняя панель, корпус замка, цилиндр замка, аккумуляторная батарея (2 шт), ответная планка, комплект принадлежностей, ключ (2 шт), шаблон для монтажа, руководство по эксплуатации.
Тип питания
от аккумулятора
Напряжение
5 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
Ориентация монтажа
врезной
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.4

Описание товара Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный

Aqara Smart Lock D200i - умный дверной замок, оснащенный передовой технологией 3D-распознавания лиц и автоматическим механизмом запирания. Он поддерживает Apple Home Key и различные методы разблокировки, включая PIN-коды, NFC-карты и традиционные механические ключи. Aqara Smart Lock D200i поддерживает множество методов разблокировки, включая распознавание лиц, постоянные и временные пароли, NFC, Bluetooth, механический ключ, а также интеграцию с «Apple HomeKit» и «Apple Home Key». За счёт этого вы можете выбрать наиболее удобный способ доступа в дом, делая это комфортно и безопасно. С помощью «Aqara Home» и «Apple Home» можно управлять замком, а также настраивать автоматизации и сценарии через смартфон. Одной из интересных особенностей D200i является технология 3D-рапознавания лица, которая использует энергоэффективный сканер структурированного света для быстрой и точной идентификации пользователей. Алгоритмы замка быстро и безошибочно определяют пользователя, надежно защищая от попыток обмана – замок не допустит авторизацию через фотографию или видео. Помимо этого, замок фиксирует состояние двери, уведомляя пользователя о неплотно закрытой или незапертой двери. Антивандальная защита и цилиндр замка 3-го класса (класса C) предотвращают взлом, даже если внешняя панель повреждена, а встроенные системы оповещения сигнализируют о попытках взлома, низком заряде батареи и других критических событиях.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Дверной замок
Цвет
бронзовый
Комлектация
внешняя панель, внутренняя панель, корпус замка, цилиндр замка, аккумуляторная батарея (2 шт), ответная планка, комплект принадлежностей, ключ (2 шт), шаблон для монтажа, руководство по эксплуатации.
Тип питания
от аккумулятора
Напряжение
5 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Siri
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
Ориентация монтажа
врезной
Страна производитель
Китай
Описание
Aqara Smart Lock D200i - умный дверной замок, оснащенный передовой технологией 3D-распознавания лиц и автоматическим механизмом запирания. Он поддерживает Apple Home Key и различные методы разблокировки, включая PIN-коды, NFC-карты и традиционные механические ключи. Aqara Smart Lock D200i поддерживает множество методов разблокировки, включая распознавание лиц, постоянные и временные пароли, NFC, Bluetooth, механический ключ, а также интеграцию с «Apple HomeKit» и «Apple Home Key». За счёт этого вы можете выбрать наиболее удобный способ доступа в дом, делая это комфортно и безопасно. С помощью «Aqara Home» и «Apple Home» можно управлять замком, а также настраивать автоматизации и сценарии через смартфон. Одной из интересных особенностей D200i является технология 3D-рапознавания лица, которая использует энергоэффективный сканер структурированного света для быстрой и точной идентификации пользователей. Алгоритмы замка быстро и безошибочно определяют пользователя, надежно защищая от попыток обмана – замок не допустит авторизацию через фотографию или видео. Помимо этого, замок фиксирует состояние двери, уведомляя пользователя о неплотно закрытой или незапертой двери. Антивандальная защита и цилиндр замка 3-го класса (класса C) предотвращают взлом, даже если внешняя панель повреждена, а встроенные системы оповещения сигнализируют о попытках взлома, низком заряде батареи и других критических событиях.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


Умный замок Aqara ML-D01D врезной разбл.отпеч.паль./код/пар/NFC/прил/мех.кл 5000mAh бронзовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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