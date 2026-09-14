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Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D)

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Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 1
Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 2
Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 3
Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 4
Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 5
Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 1
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 2
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 3
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 4
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 5
  • Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729033
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
устройство х1, комплект винтов х2, руководство пользователя x1, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
318

Описание товара Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D)

Умный настенный выключатель с дисплеем Aqara Display Switch V1 EU Умный настенный выключатель V1 EU — это 4-клавишный, двухканальный выключатель с нейтральным проводом, оснащенный 2-мя физическими, 2-мя логическими кнопками и 2,08-дюймовым LCD-экраном. Он поддерживает настройку текстов, соответствующих определенным устройствам, что помогает легко понять, какое устройство контролирует каждая кнопка. Для работы устройства в экосистеме Aqara Home необходим Центр умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0. Для работы в экосистеме Matter – требуется хаб с функцией Matter Bridge..



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Умный выключатель Aqara V1 EU 4-хкл. с нейтралью белый (WS-K02D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Выключатель
Цвет
белый
Комлектация
устройство х1, комплект винтов х2, руководство пользователя x1, упаковка
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Описание
Умный настенный выключатель с дисплеем Aqara Display Switch V1 EU Умный настенный выключатель V1 EU — это 4-клавишный, двухканальный выключатель с нейтральным проводом, оснащенный 2-мя физическими, 2-мя логическими кнопками и 2,08-дюймовым LCD-экраном. Он поддерживает настройку текстов, соответствующих определенным устройствам, что помогает легко понять, какое устройство контролирует каждая кнопка. Для работы устройства в экосистеме Aqara Home необходим Центр умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0. Для работы в экосистеме Matter – требуется хаб с функцией Matter Bridge..


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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