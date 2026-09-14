Элеткропривод Aqara VC-X01D для кранов белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Электропривод
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729025
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Электропривод
Цвет
белый
Комлектация
Электропривод шарового крана Aqara T1 ? 1, Руководство пользователя ? 1, Комплект аксессуаров ? 1, AA ? 4, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
775
Описание товара Элеткропривод Aqara VC-X01D для кранов белый
Электропривод шарового крана T1 использует Zigbee для умного управления водопроводными системами. Он легко устанавливается на существующие шаровые краны без помощи мастера.
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Бренд
Aqara
Тип устройства
Электропривод
Цвет
белый
Комлектация
Электропривод шарового крана Aqara T1 ? 1, Руководство пользователя ? 1, Комплект аксессуаров ? 1, AA ? 4, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
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