Датчик освещен. Aqara T1 (GZCGQ11LM) белый
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Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729000
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, стикер для монтажа, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200
Описание товара Датчик освещен. Aqara T1 (GZCGQ11LM) белый
Датчик освещенности Aqara T1 (GZCGQ11LM) белый. Беспроводной датчик освещённости Aqara передаёт хабу данные освещённости в комнате, а тот, в свою очередь, запускает автоматизации. Например, включает/выключает свет или открывает/закрывает шторы, отправляя команду соответствующим устройствам. Работает на одной батареи CR2450. Для работы устройства в экосистеме необходим Центр умного дома (хаб)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, стикер для монтажа, руководство пользователя, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Bluetooth
Ориентация монтажа
настенно-потолочный
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Датчик освещенности Aqara T1 (GZCGQ11LM) белый. Беспроводной датчик освещённости Aqara передаёт хабу данные освещённости в комнате, а тот, в свою очередь, запускает автоматизации. Например, включает/выключает свет или открывает/закрывает шторы, отправляя команду соответствующим устройствам. Работает на одной батареи CR2450. Для работы устройства в экосистеме необходим Центр умного дома (хаб)
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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