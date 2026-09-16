Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729036
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
167
Описание товара Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
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Бренд
Яндекс
Тип устройства
Диммер
Цвет
белый
Комлектация
выключатель, комплект винтов, инструкция
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
проводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
настенный
Страна производитель
Китай
Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый
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Умный диммер Yandex YNDX-00530 1-нокл. с нейтралью белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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