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Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый

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Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 1
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 2
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 3
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 4
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 5
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 6
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 7
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 8
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 9
Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
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  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 2
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 3
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 4
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 5
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 6
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 7
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 8
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 9
  • Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729023
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
48

Описание товара Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый

Датчик открытия Яндекс YNDX-00520 уведомит пользователя об открытии двери или окна, после чего экосистема умного дома запустит различные сценарии. К примеру, устройство может оповещать вас о необходимости проветрить комнату, если окна в ней закрыты больше 12 часов. Если связать датчик с умной лампочкой, свет в прихожей будет включаться автоматически каждый раз, когда вы приходите домой. В мобильном приложении можно удаленно проверять статус устройства. Вы сможете убедиться, что не забыли закрыть окно или дверь. Датчик Яндекс YNDX-00520 состоит из двух частей: одна фиксируется на дверном косяке или оконной раме, а другая устанавливается на дверь или створку окна.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик откр.двери/окна Yandex YNDX-00520 белый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Напряжение
3 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Совместимо с Android
Да
Развернуть
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик открытия Яндекс YNDX-00520 уведомит пользователя об открытии двери или окна, после чего экосистема умного дома запустит различные сценарии. К примеру, устройство может оповещать вас о необходимости проветрить комнату, если окна в ней закрыты больше 12 часов. Если связать датчик с умной лампочкой, свет в прихожей будет включаться автоматически каждый раз, когда вы приходите домой. В мобильном приложении можно удаленно проверять статус устройства. Вы сможете убедиться, что не забыли закрыть окно или дверь. Датчик Яндекс YNDX-00520 состоит из двух частей: одна фиксируется на дверном косяке или оконной раме, а другая устанавливается на дверь или створку окна.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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