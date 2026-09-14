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Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый

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Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 1
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 2
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 3
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 4
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 5
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 6
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 7
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 8
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 9
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 10
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 11
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 12
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 13
Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
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  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 2
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 3
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 4
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 5
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 6
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 7
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 8
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 9
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 10
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 11
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 12
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 13
  • Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729013
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, батарейка - 3 шт, документация, крепежный комплект, упаковка
Тип питания
от батарейки
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
106

Описание товара Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый

Датчик движения Digma DiSense M1 – это устройство, предназначенное для обнаружения движения внутри помещения или на открытой территории. Работает он просто: когда в поле зрения датчика появляется движущийся объект, датчик реагирует и отправляет сигнал управляющему устройству. Это может быть мгновенное оповещение на смартфон или активация связанного сценария в системе умного дома. Безопасность дома – ваше спокойствие. Дом станет надежной крепостью с датчиком движения DiSense M1 от Digma. Это устройство, совместимое с популярными голосовыми ассистентами Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home, превратит жизнь в комфорт и безопасность. С его помощью вы сможете создать систему умного дома с различными сценариями автоматизации. Например, при срабатывании датчика движения вы можете активировать определенные устройства, такие как умная лампочка, умная розетка или даже телевизор. Все что вам нужно для этого - наличие умного пульта управления и настройка соответствующего сценария в приложении Digma SmartLife. С приложением Digma SmartLife контроль за датчиком становится возможным со смартфона из любой точки мира, где есть интернет. Вы можете даже предоставить совместный доступ к управлению, чтобы усилить защиту жилища. Приложение поддерживается на Android и iOS устройствах. Простота в установке и эксплуатации – одно из преимуществ устройства. Датчик DiSense M1 легко монтируется и не требует специальных навыков для установки. Благодаря подключению по WiFi и автономному питанию от батареек типа AAA, датчик функционирует до 6 месяцев без замены батарей.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик движ. Digma DiSense M1 (DSM1) белый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик, батарейка - 3 шт, документация, крепежный комплект, упаковка
Тип питания
от батарейки
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Siri, Салют
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
накладной
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик движения Digma DiSense M1 – это устройство, предназначенное для обнаружения движения внутри помещения или на открытой территории. Работает он просто: когда в поле зрения датчика появляется движущийся объект, датчик реагирует и отправляет сигнал управляющему устройству. Это может быть мгновенное оповещение на смартфон или активация связанного сценария в системе умного дома. Безопасность дома – ваше спокойствие. Дом станет надежной крепостью с датчиком движения DiSense M1 от Digma. Это устройство, совместимое с популярными голосовыми ассистентами Яндекс Алиса, Маруся, Салют, Siri и Google Home, превратит жизнь в комфорт и безопасность. С его помощью вы сможете создать систему умного дома с различными сценариями автоматизации. Например, при срабатывании датчика движения вы можете активировать определенные устройства, такие как умная лампочка, умная розетка или даже телевизор. Все что вам нужно для этого - наличие умного пульта управления и настройка соответствующего сценария в приложении Digma SmartLife. С приложением Digma SmartLife контроль за датчиком становится возможным со смартфона из любой точки мира, где есть интернет. Вы можете даже предоставить совместный доступ к управлению, чтобы усилить защиту жилища. Приложение поддерживается на Android и iOS устройствах. Простота в установке и эксплуатации – одно из преимуществ устройства. Датчик DiSense M1 легко монтируется и не требует специальных навыков для установки. Благодаря подключению по WiFi и автономному питанию от батареек типа AAA, датчик функционирует до 6 месяцев без замены батарей.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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