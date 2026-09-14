Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
999 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728935
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
146
Описание товара Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт)
6 миллионов оттенков — выберите один из множества оттенков и установите нужную яркость, чтобы создать подходящую атмосферу. Регулировка цветовой температуры — от 2200 до 6500 К. Высокая яркость и диммируемость — яркости 350 лм будет достаточно для акцентирования внимания на любимых предметах. Группирование устройств — изменяйте настройки сразу для множества светильников одним нажатием через приложение. Энергосбережение — пониженное энергопотребление без потери яркости. Удалённое управление — позволит мгновенно включать и гасить свет через приложение Tapo.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
разноцветный
Комлектация
лампочка, инструкция, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
3.7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса, Маруся, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Совместимо с Android
Да
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Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
6 миллионов оттенков — выберите один из множества оттенков и установите нужную яркость, чтобы создать подходящую атмосферу. Регулировка цветовой температуры — от 2200 до 6500 К. Высокая яркость и диммируемость — яркости 350 лм будет достаточно для акцентирования внимания на любимых предметах. Группирование устройств — изменяйте настройки сразу для множества светильников одним нажатием через приложение. Энергосбережение — пониженное энергопотребление без потери яркости. Удалённое управление — позволит мгновенно включать и гасить свет через приложение Tapo.
Умная лампа TP-Link Tapo L630 GU10 3.7Вт 350lm Wi-Fi (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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