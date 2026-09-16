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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
7
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728937
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Описание товара Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт)
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 3 режима свечения – теплый, нейтральный и холодный. Яркость освещения изменяется пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 806 лм. Предельное энергопотребление модели – 7 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса.
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя E27. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 3 режима свечения – теплый, нейтральный и холодный. Яркость освещения изменяется пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 806 лм. Предельное энергопотребление модели – 7 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса.
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00554 Filament устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя E27. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.
Умная лампа Yandex YNDX-00554 E27 7Вт 806lm (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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