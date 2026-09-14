Умная лампа Yandex YNDX-00559 GU10 6Вт 520lm Wi-Fi (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 728938
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб.
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампа, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Страна производитель
Китай
Вес, г.
82
Описание товара Умная лампа Yandex YNDX-00559 GU10 6Вт 520lm Wi-Fi (упак.:1шт)
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00559 RGB интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 4 режима свечения – RGB, теплый, нейтральный и холодный. Яркость и цвет освещения изменяются пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 520 лм. Предельное энергопотребление модели – 6 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса. Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00559 RGB устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя GU10. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная лампочка
Тип устройства
лампа
Цвет
белый
Комлектация
лампа, документация, упаковка
Тип питания
от сети
Мощность
6
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Страна производитель
Китай
Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00559 RGB интегрируется в экосистему Яндекса и поддерживает 4 режима свечения – RGB, теплый, нейтральный и холодный. Яркость и цвет освещения изменяются пользователем. Максимальный световой поток лампы составляет 520 лм. Предельное энергопотребление модели – 6 Вт. Управлять устройством можно с помощью голосового помощника Алиса. Умная светодиодная лампа Яндекс YNDX-00559 RGB устанавливается в люстры и светильники с поддержкой цоколя GU10. Срок службы изделия – 15000 ч. Лампа рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне – от -10 до 40 °C. Номинальный диапазон напряжения питания модели – от 220 до 240 В.
Умная лампа Yandex YNDX-00559 GU10 6Вт 520lm Wi-Fi (упак.:1шт) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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