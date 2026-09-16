Top.Mail.Ru
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 1
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 2
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 3
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
  • Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 1
  • Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 2
  • Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 3
  • Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
совместим с купольными камерами
Цвет
белый
Габариты
118х80х182 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х14
Вес, г.
190

Описание товара Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ

Настенный кронштейн для крепления купольных камер

Отзывы о товаре Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
совместим с купольными камерами
Цвет
белый
Габариты
118х80х182 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для крепления купольных камер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1258ZJ - стоимость товара 500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...