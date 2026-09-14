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Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504

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Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 1
Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 2
Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 3
Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
  • Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 1
  • Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 2
  • Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 3
  • Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728072
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина соединительных проводов 20 м
Цвет
черный
Габариты
120x120x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504

Соединительный шнур для систем видеонаблюдения предназначен для передачи видео/аудио сигнала и питания (DC) от камеры видеонаблюдения к ресиверу или видеорегистратору (DVR). С одной стороны шнура располагаются штекер разъема BNC и штекер разъема питания видеокамеры, с другой штекер разъема BNC и гнездо разъема питания. Длина шнура составляет 20 метров. Видеошнур является универсальным средством подключения оборудования, позволяющее значительно сэкономить время монтажа.

Отзывы о товаре Кабель Tantos TS CCTV 00-00011504




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
кабель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
длина соединительных проводов 20 м
Цвет
черный
Габариты
120x120x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соединительный шнур для систем видеонаблюдения предназначен для передачи видео/аудио сигнала и питания (DC) от камеры видеонаблюдения к ресиверу или видеорегистратору (DVR). С одной стороны шнура располагаются штекер разъема BNC и штекер разъема питания видеокамеры, с другой штекер разъема BNC и гнездо разъема питания. Длина шнура составляет 20 метров. Видеошнур является универсальным средством подключения оборудования, позволяющее значительно сэкономить время монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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