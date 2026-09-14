Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728071
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
крепление на стену
Цвет
черный
Габариты
130x48x33
Страна производитель
Китай
Вес, г.
120
Описание товара Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378
Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tantos
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
крепление на стену
Цвет
черный
Габариты
130x48x33
Страна производитель
Китай
Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378
Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Грозозащита Tantos TSn-GZ14PG 00-00090378