Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728595
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EZ-IP
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
1

Описание товара Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450

Видеокамера EZ-IP представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность. Камера выполнена в белом купольном корпусе, что придает ей современный и ненавязчивый вид, подходящий для различных архитектурных стилей. Сердцем устройства является высокочувствительная матрица с разрешением 3 МП, которая обеспечивает четкую картинку с детализированным разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера автоматически корректирует изображение в условиях сложного освещения, что делает её незаменимой в случае резких перепадов освещенности. Функция день/ночь гарантирует круглосуточное наблюдение, автоматически переключая режимы съемки при изменении уровня освещенности. В темное время суток в работу вступает инфракрасная подсветка с диапазоном действия до 30 метров, обеспечивая безупречную видимость на большие расстояния. EZ-IP предназначена для использования в сложных погодных условиях. Корпус с классом защиты IP66 надежно защищает внутренние компоненты от пыли и влаги, что позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С обеспечивает стабильно высокую производительность в самых суровых условиях. Камера поддерживает питание через PoE, что облегчает процесс установки и снижает затраты на инфраструктуру. Однако следует учесть, что она не оснащена модулем Wi-Fi и не поддерживает карты памяти, что требует надежного проводного подключения к системе видеонаблюдения. С весом всего в 1 кг, камера легко монтируется и интегрируется в систему видеомониторинга. Видеокамера EZ-IP — идеальный выбор для тех, кто ищет прочное и функциональное решение для обеспечения безопасности на вашем объекте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EZ-IP
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера EZ-IP представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность. Камера выполнена в белом купольном корпусе, что придает ей современный и ненавязчивый вид, подходящий для различных архитектурных стилей. Сердцем устройства является высокочувствительная матрица с разрешением 3 МП, которая обеспечивает четкую картинку с детализированным разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера автоматически корректирует изображение в условиях сложного освещения, что делает её незаменимой в случае резких перепадов освещенности. Функция день/ночь гарантирует круглосуточное наблюдение, автоматически переключая режимы съемки при изменении уровня освещенности. В темное время суток в работу вступает инфракрасная подсветка с диапазоном действия до 30 метров, обеспечивая безупречную видимость на большие расстояния. EZ-IP предназначена для использования в сложных погодных условиях. Корпус с классом защиты IP66 надежно защищает внутренние компоненты от пыли и влаги, что позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С обеспечивает стабильно высокую производительность в самых суровых условиях. Камера поддерживает питание через PoE, что облегчает процесс установки и снижает затраты на инфраструктуру. Однако следует учесть, что она не оснащена модулем Wi-Fi и не поддерживает карты памяти, что требует надежного проводного подключения к системе видеонаблюдения. С весом всего в 1 кг, камера легко монтируется и интегрируется в систему видеомониторинга. Видеокамера EZ-IP — идеальный выбор для тех, кто ищет прочное и функциональное решение для обеспечения безопасности на вашем объекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...