Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения EZ-IP EZ-PTZ2A31 0009214450
Видеокамера EZ-IP представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность. Камера выполнена в белом купольном корпусе, что придает ей современный и ненавязчивый вид, подходящий для различных архитектурных стилей. Сердцем устройства является высокочувствительная матрица с разрешением 3 МП, которая обеспечивает четкую картинку с детализированным разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера автоматически корректирует изображение в условиях сложного освещения, что делает её незаменимой в случае резких перепадов освещенности. Функция день/ночь гарантирует круглосуточное наблюдение, автоматически переключая режимы съемки при изменении уровня освещенности. В темное время суток в работу вступает инфракрасная подсветка с диапазоном действия до 30 метров, обеспечивая безупречную видимость на большие расстояния. EZ-IP предназначена для использования в сложных погодных условиях. Корпус с классом защиты IP66 надежно защищает внутренние компоненты от пыли и влаги, что позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С обеспечивает стабильно высокую производительность в самых суровых условиях. Камера поддерживает питание через PoE, что облегчает процесс установки и снижает затраты на инфраструктуру. Однако следует учесть, что она не оснащена модулем Wi-Fi и не поддерживает карты памяти, что требует надежного проводного подключения к системе видеонаблюдения. С весом всего в 1 кг, камера легко монтируется и интегрируется в систему видеомониторинга. Видеокамера EZ-IP — идеальный выбор для тех, кто ищет прочное и функциональное решение для обеспечения безопасности на вашем объекте.
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