Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D)
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкие функциональные возможности. Она выполнена в стильном белом купольном корпусе, который гарантирует высокий уровень защиты с классом IP67, что позволяет ей работать в сложных погодных условиях. Независимо от жары или холода, камера уверенно функционирует при температурах от -40 до +60 °C. Благодаря матрице на 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Встроенная ИК-подсветка позволяет вести съемку в условиях полной темноты, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменению освещенности, чтобы всегда получать оптимальное изображение. Аппаратный WDR расширяет динамический диапазон камеры, устраняя проблемы контрастных световых условий и обеспечивая лучшее качество записи в сложных условиях освещения. Поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ обеспечивает достаточное пространство для хранения записей, что делает устройство универсальным решением для видеонаблюдения. Камера оснащена портом RJ-45, что облегчает ее интеграцию в существующую сеть. Точное и надежное устройство бренда HikVision станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, гарантируя высокий уровень защиты и контроля за вашим объектом. Вес видеокамеры составляет 0,88 кг, что позволяет легко и быстро установить её в нужном месте.
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