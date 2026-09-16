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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728487
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Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм
Видеокамера высокого качества от бренда HikVision – идеальное решение для вашей системы безопасности. Эта камера видеонаблюдения обладает современными характеристиками, которые делают её надёжным выбором для использования на улице.
### Основные характеристики:
- **Степень защиты IP67**: Камера устойчива к пыли и влаге, что позволяет использовать её в любых погодных условиях.
- **Цвет корпуса: Белый**: Элегантный и универсальный цвет, подходящий для любого экстерьера.
- **Поддержка карт памяти microSD**: Обеспечивает дополнительное хранилище для видеозаписей, максимальный объём карты памяти — 256 ГБ.
- **Место установки: Уличная**: Идеально подходит для использования на улице благодаря своей прочности и надёжности.
- **Тип корпуса: Цилиндрическая**: Современный и компактный дизайн, который легко устанавливается.
- **Рабочая температура: от -40 до +60 °С**: Камера надёжно функционирует в экстремальных температурных условиях.
- **Порт RJ-45**: Поддержка подключения через Ethernet для стабильной передачи данных.
### Технические характеристики:
- **Матрица: 2 МПикс.**: Обеспечивает чёткое и детализированное изображение.
- **Разрешение: 1920x1080 Пикс.**: Высокое качество видео для надёжного видеонаблюдения.
- **Функция день/ночь**: Обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток.
- **Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)**: Помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения.
Эта видеокамера HIKVISION обеспечит вам круглосуточную надёжную защиту и контроль, предоставляя чёткое изображение и дополнительные возможности для гибкой и лёгкой установки. Независимо от условий, эта камера будет вашим верным ассистентом в обеспечении безопасности.
Видеокамера высокого качества от бренда HikVision – идеальное решение для вашей системы безопасности. Эта камера видеонаблюдения обладает современными характеристиками, которые делают её надёжным выбором для использования на улице.
### Основные характеристики:
- **Степень защиты IP67**: Камера устойчива к пыли и влаге, что позволяет использовать её в любых погодных условиях.
- **Цвет корпуса: Белый**: Элегантный и универсальный цвет, подходящий для любого экстерьера.
- **Поддержка карт памяти microSD**: Обеспечивает дополнительное хранилище для видеозаписей, максимальный объём карты памяти — 256 ГБ.
- **Место установки: Уличная**: Идеально подходит для использования на улице благодаря своей прочности и надёжности.
- **Тип корпуса: Цилиндрическая**: Современный и компактный дизайн, который легко устанавливается.
- **Рабочая температура: от -40 до +60 °С**: Камера надёжно функционирует в экстремальных температурных условиях.
- **Порт RJ-45**: Поддержка подключения через Ethernet для стабильной передачи данных.
### Технические характеристики:
- **Матрица: 2 МПикс.**: Обеспечивает чёткое и детализированное изображение.
- **Разрешение: 1920x1080 Пикс.**: Высокое качество видео для надёжного видеонаблюдения.
- **Функция день/ночь**: Обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток.
- **Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)**: Помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения.
Эта видеокамера HIKVISION обеспечит вам круглосуточную надёжную защиту и контроль, предоставляя чёткое изображение и дополнительные возможности для гибкой и лёгкой установки. Независимо от условий, эта камера будет вашим верным ассистентом в обеспечении безопасности.
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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