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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728558
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Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS
Уличная видеокамера Hikvision с купольным корпусом в белом цвете отлично впишется в любой экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Защита по стандарту IP67 гарантирует работу камеры даже под проливным дождём или в пыльной среде — надёжная охрана в самых сложных условиях. Матрица 4 мегапикселя обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а функция день/ночь и ИК-подсветка позволяют фиксировать всё происходящее и в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту модель настоящим универсалом для любого климата. Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на камере — удобно и безопасно. Камера оснащена портом RJ-45 для надёжного подключения к сети. Весит всего 0,88 кг — монтаж будет быстрым и лёгким.
Уличная видеокамера Hikvision с купольным корпусом в белом цвете отлично впишется в любой экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Защита по стандарту IP67 гарантирует работу камеры даже под проливным дождём или в пыльной среде — надёжная охрана в самых сложных условиях. Матрица 4 мегапикселя обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а функция день/ночь и ИК-подсветка позволяют фиксировать всё происходящее и в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту модель настоящим универсалом для любого климата. Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на камере — удобно и безопасно. Камера оснащена портом RJ-45 для надёжного подключения к сети. Весит всего 0,88 кг — монтаж будет быстрым и лёгким.
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