Top.Mail.Ru
Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675011
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х11х11
Вес, г.
715

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

IP-камера из Lite Series Tiandy. Компактная камера видеонаблюдения в дизайне башня. Устройство TIANDY TC-C32SN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 выполнено из металла и прочного пластика. Герметично сконструировано, защищено от ударов, влаги и песка, поэтому может использоваться не только в помещении, но и на улице. Современная CMOS матрица на 2 Мп, расширенный динамический диапазон и дополнительные функции улучшения качества изображения обеспечивают четкую плавную картинку — без рывков, засветов и затенений. Кроме того, TC-C32MN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 позволяет эффективно вести видеоконтроль и в ночное время. ИК-подсветка дает возможность обозревать события на расстоянии до 30 метров. Данная модель контролирует безопасность на объекте. Благодаря встроенному микрофону и детектору движения, камера способна записывать звук и вести видеофиксацию при несанкционированном движении или при заслоне объектива. Это хорошее решение как для частной придомовой территории, так и для объектов малого и среднего бизнеса. Камера работает с облачными сервисами, но также оборудована слотом для карты памяти на 512 Гб. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера из Lite Series Tiandy. Компактная камера видеонаблюдения в дизайне башня. Устройство TIANDY TC-C32SN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 выполнено из металла и прочного пластика. Герметично сконструировано, защищено от ударов, влаги и песка, поэтому может использоваться не только в помещении, но и на улице. Современная CMOS матрица на 2 Мп, расширенный динамический диапазон и дополнительные функции улучшения качества изображения обеспечивают четкую плавную картинку — без рывков, засветов и затенений. Кроме того, TC-C32MN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 позволяет эффективно вести видеоконтроль и в ночное время. ИК-подсветка дает возможность обозревать события на расстоянии до 30 метров. Данная модель контролирует безопасность на объекте. Благодаря встроенному микрофону и детектору движения, камера способна записывать звук и вести видеофиксацию при несанкционированном движении или при заслоне объектива. Это хорошее решение как для частной придомовой территории, так и для объектов малого и среднего бизнеса. Камера работает с облачными сервисами, но также оборудована слотом для карты памяти на 512 Гб. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...