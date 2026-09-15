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Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

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Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
  • Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675013
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, кг.
1.27

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

Цвет товара: белый, Стандарт видеокамеры: IP, Тип видеокамеры: Цилиндрическая, Изображение: цветное, Макс. разрешение видеокамеры: 1920x1080, Частота кадров при макс. разрешении: 30 кадров/с, Количество мегапикселей: 2, Тип матрицы: CMOS,

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Цвет товара: белый, Стандарт видеокамеры: IP, Тип видеокамеры: Цилиндрическая, Изображение: цветное, Макс. разрешение видеокамеры: 1920x1080, Частота кадров при макс. разрешении: 30 кадров/с, Количество мегапикселей: 2, Тип матрицы: CMOS,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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