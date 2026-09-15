Top.Mail.Ru
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 4
Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 4
  • Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675006
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х13
Вес, г.
946

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0

IP-камера Tiandy [TC-C32MN] предназначена для организации системы наблюдения как внутри, так и снаружи помещения. Модель выполнена в металлическом корпусе, устойчивом к попаданию влаги и песка, а также к различным механическим повреждениям, что делает данную модель универсальным прибором для охраны объектов. Продуманная конструкция обеспечивают простоту монтажа, поддержка технологии PoE сводит к минимуму необходимое количество кабелей для подключения, а за счет поддержки широкого спектра сетевых протоколов и возможности работы с «облачными» сервисами обеспечивается удобство настройки и последующего использования. IP-камера Tiandy [TC-C32MN] отличается высоким качеством изображения благодаря матрице CMOS на 2 Мп, обеспечивающей запись при разрешении 1920x1080 пикселей с частотой до 30 кадров/с. Объектив поддерживает регулировку фокусного расстояния, что обеспечивает удобное наблюдение как в замкнутом пространстве, так и за удаленными объектами. Благодаря хорошей светосиле и ИК-подсветке на 30 м обеспечивается качественная запись в условиях плохой освещенности. Встроенная система обнаружения движения позволяет камере автоматически начать запись.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Tiandy [TC-C32MN] предназначена для организации системы наблюдения как внутри, так и снаружи помещения. Модель выполнена в металлическом корпусе, устойчивом к попаданию влаги и песка, а также к различным механическим повреждениям, что делает данную модель универсальным прибором для охраны объектов. Продуманная конструкция обеспечивают простоту монтажа, поддержка технологии PoE сводит к минимуму необходимое количество кабелей для подключения, а за счет поддержки широкого спектра сетевых протоколов и возможности работы с «облачными» сервисами обеспечивается удобство настройки и последующего использования. IP-камера Tiandy [TC-C32MN] отличается высоким качеством изображения благодаря матрице CMOS на 2 Мп, обеспечивающей запись при разрешении 1920x1080 пикселей с частотой до 30 кадров/с. Объектив поддерживает регулировку фокусного расстояния, что обеспечивает удобное наблюдение как в замкнутом пространстве, так и за удаленными объектами. Благодаря хорошей светосиле и ИК-подсветке на 30 м обеспечивается качественная запись в условиях плохой освещенности. Встроенная система обнаружения движения позволяет камере автоматически начать запись.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...