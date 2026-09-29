Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU(2.8mm)
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%17 060 руб. 18 770 руб.
В наличии
Код товара: 631380
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 060 руб. -9%
18 770 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
800
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU(2.8mm)
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 mm оснащена купольным корпусом, фиксированным объективом и большим углом обзора. Система распознает попадающие в зону видимости объекты, фокусируется на людях и машинах, фильтрует ложные сигналы. Улучшенная матрица 4 Мп записывает яркое детальное видео без потери качества при сжатии. Прибор Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 mm дополнен ИК-подсветкой, улучшающей видимость при ночной съемке. Вы можете настроить сохранение архива на подключенную карту или напрямую в облако, управлять настройками камеры через приложение. Устройство дополнено технологиями Anti-Flicker и Heartbeat, функцией обнаружения пересечения линии.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 mm оснащена купольным корпусом, фиксированным объективом и большим углом обзора. Система распознает попадающие в зону видимости объекты, фокусируется на людях и машинах, фильтрует ложные сигналы. Улучшенная матрица 4 Мп записывает яркое детальное видео без потери качества при сжатии. Прибор Hikvision DS-2CD2143G2-IU 2.8 mm дополнен ИК-подсветкой, улучшающей видимость при ночной съемке. Вы можете настроить сохранение архива на подключенную карту или напрямую в облако, управлять настройками камеры через приложение. Устройство дополнено технологиями Anti-Flicker и Heartbeat, функцией обнаружения пересечения линии.
Купить Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) - по цене 17060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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