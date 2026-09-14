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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727891
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
682

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв.

Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука. Благодаря матрице на 8 МП и разрешению 3840х2160 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение, что позволяет эффективно контролировать большую территорию. Камера оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Белый цилиндрический корпус камеры, выполненный в соответствии со степенью защиты IP67, надежно защищает устройство от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых суровых погодных условиях. Устройство сохраняет свою работоспособность при экстремальных температурах от -30 до +65 °C. Наличие аппаратного WDR (широкого динамического диапазона) обеспечивает качественное изображение в условиях сложного освещения, а инфракрасная подсветка позволяет получать четкие кадры даже в полной темноте. Для удобства подключения камера снабжена портом RJ-45, обеспечивающим стабильно высокую скорость передачи данных. С весом всего 0,63 кг, камера Tiandy легко монтируется и станет надежным элементом вашей системы безопасности. Это устройство идеально подходит для установки на улице, гарантируя качественный контроль над ситуацией в любое время дня и ночи.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
512
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука. Благодаря матрице на 8 МП и разрешению 3840х2160 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение, что позволяет эффективно контролировать большую территорию. Камера оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Белый цилиндрический корпус камеры, выполненный в соответствии со степенью защиты IP67, надежно защищает устройство от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых суровых погодных условиях. Устройство сохраняет свою работоспособность при экстремальных температурах от -30 до +65 °C. Наличие аппаратного WDR (широкого динамического диапазона) обеспечивает качественное изображение в условиях сложного освещения, а инфракрасная подсветка позволяет получать четкие кадры даже в полной темноте. Для удобства подключения камера снабжена портом RJ-45, обеспечивающим стабильно высокую скорость передачи данных. С весом всего 0,63 кг, камера Tiandy легко монтируется и станет надежным элементом вашей системы безопасности. Это устройство идеально подходит для установки на улице, гарантируя качественный контроль над ситуацией в любое время дня и ночи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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